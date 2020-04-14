Samsun'da "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Samsun genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Samsun genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor.

Binlerce kişinin uğrak noktası olan İlkadım ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı, sessizliğe büründü. Meydan, kuşlara ve sokak hayvanlarına kaldı.

İstiklal ve Mecidiye caddelerinin giriş ve çıkışlarına bariyer koyan polis ekipleri, vatandaşlara maske takmaları konusunda uyarıda bulundu.

Kentin kalabalık bölgelerinden Kurtuluş Yolu ve Saathane Meydanı'nın yanı sıra işlek cadde ve sokaklarda az sayıda insan ve trafik hareketliliği yaşanıyor.

Kaynak: AA