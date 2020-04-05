Samsun'da "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Samsun genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Samsun genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor.

Atakum sahilindeki yürüyüş yolları, bisiklet yolu, parklar ve spor alanları boş kaldı.

Çoban İskelesi de vatandaşların giriş ve çıkışlarına kapatılırken zabıtalar, yürüyüş yapan insanları evlerine gitmeleri konusunda uyarıyor.

Şehir merkezinde ise cami hoparlörlerinden anons yapılarak koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlara evden çıkmamaları gerektiği hatırlatıldı.

Yetkililerin ve uzmanların uyarılarını dikkate alan vatandaşların ise bir süredir evde kalıp dışarı çıkmamayı tercih ettiği görülüyor.

Kentin normalde kalabalık olan bölgelerinden Cumhuriyet Meydanı, Kurtuluş Yolu, Mecidiye Caddesi ve Saathane Meydanı'nın yanı sıra işlek cadde ve sokaklarında çok az insan ve trafik hareketliliği yaşanıyor.

Kaynak: AA