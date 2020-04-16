Samsun'da "Evde Hayat Var" yarışması
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Samsun'da "Evde Hayat Var" yarışması - Haberler
Ayvacık, Samsun, Güncel

Samsun'da "Evde Hayat Var" yarışması

Samsun'un Ayvacık Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan çocukların eğlenceli zaman geçirmelerini ve aile bireyleriyle etkinlik yapmaları sağlamak için "Evde Hayat Var" yarışması düzenledi.

16.04.2020 14:20 | Son Güncelleme: 16.04.2020 14:20
Samsun'da

Samsun'un Ayvacık Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan çocukların eğlenceli zaman geçirmelerini ve aile bireyleriyle etkinlik yapmaları sağlamak için "Evde Hayat Var" yarışması düzenledi.

Ayvacık Belediyesi, 20 yaş altı gençler ile çocukların sokağa çıkmasının kısıtlanması nedeniyle evlerinde sıkılan çocukların aileleri ile güzel vakit geçirmelerini sağlamak için yarışma başlattı.

"Evde Hayat Var" yarışması kapsamında ailece oynanan oyunlar ve dikiş, nakış, el işi, ahşap boyama, ahşap oyma ile taş boyama gibi yeteneklerini geliştiren çocuklar, çektikleri videoları Belediyeye gönderecek.

Belediyenin internet sitesinden paylaşılacak görüntüler halkın oylamasına sunulacak. En çok beğeni alan video sahiplerine hediyeler verilecek.

Ayvacık Belediye Başkanı Halil Kalaycı, yaptığı yazılı açıklamada, evde çocukların eğlenceli zaman geçirmelerini ve aile büyükleriyle birlikte faaliyetler yaparak aile kurumunu güçlendirmek amacıyla 7'den 70'e tüm vatandaşların katılacağı ödüllü yetenek yarışması düzenlediklerini söyledi.

Yarışmayla birlikte okul öncesi, ilk, orta ve lise öğrencileri ile yetişkinleri bir araya getirmeyi amaçladıklarını aktaran Kalaycı, şunları kaydetti:

"Bu zorlu süreçte evlerinden çıkamayan vatandaşlarımızı kısa bir süreliğine de olsa farklı bir aktiviteyle güzel zaman geçirebilmelerini sağlamak amacıyla böyle bir yarışma düzenledik. Bu yarışma ile vatandaşlarımız yeteneklerini sergileyerek hem eğlenecek hem de hediyeler kazanacaklar. İnanıyorum ki bu zor günleri geride bıraktığımızda, çoluk çocuk, genç-yaşlı tüm vatandaşlarımızla birlik ve beraberlik içinde yaşamımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Ancak bu süreçte her birimizin sağlığı her şeyden önemli. Bu zorlu süreçte vatandaşlarımızın da kurallara uyup evlerinde kalarak virüsün yayılımını engellemek için bizlere destek vermelerini istiyoruz."

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı
'Yazın 2 ay okullar açık olacak' dedikodularına Bakan Selçuk noktayı koydu Haberler
"Yazın 2 ay okullar açık olacak" dedikodularına Bakan Selçuk noktayı koydu
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Koronaya yakalanan şarkıcıdan 'Hastalığı nasıl kaptın?' sorusuna yanıt Haberler
Koronaya yakalanan şarkıcıdan "Hastalığı nasıl kaptın?" sorusuna yanıt
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu Haberler
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu
Türkiye, 'koronavirüse karşı en güvenli ülkeler listesinde' kendine son sıralarda yer buldu Haberler
Türkiye, "koronavirüse karşı en güvenli ülkeler listesinde" kendine son sıralarda yer buldu
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl kullandığı uygulamada ölüm sebebi 'yeni bir virüs' olarak çıkmış
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl kullandığı uygulamada ölüm sebebi "yeni bir virüs" olarak çıkmış
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu: Sokağa çıkma yasağında bakkal ve büfeler açık kalsın
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu: Sokağa çıkma yasağında bakkal ve büfeler açık kalsın
Türkiye koronavirüsle mücadele ederken çiftçiler üretime ara vermeden devam ediyor
Türkiye koronavirüsle mücadele ederken çiftçiler üretime ara vermeden devam ediyor
Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan bağış miktarı 1 milyar 689 milyon liraya ulaştı
Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan bağış miktarı 1 milyar 689 milyon liraya ulaştı
Herkesin merak ettiği soru: Kovid-19, tedavi edilen hastaya yeniden bulaşır mı?
Herkesin merak ettiği soru: Kovid-19, tedavi edilen hastaya yeniden bulaşır mı?
Işıl Reçber'in Rüştü Reçber'e kebaplı doğum günü partisi yapması tepkilere neden oldu
Işıl Reçber'in Rüştü Reçber'e kebaplı doğum günü partisi yapması tepkilere neden oldu
Dorukhan Toköz, sözleşmesini tek taraflı feshettiğini Beşiktaş'a bildirdi
Dorukhan Toköz, sözleşmesini tek taraflı feshettiğini Beşiktaş'a bildirdi
Emre Belözoğlu ile yeni döneme başlayacak Fenerbahçe, yaş ortalamasını ve maliyeti aşağı çekecek
Emre Belözoğlu ile yeni döneme başlayacak Fenerbahçe, yaş ortalamasını ve maliyeti aşağı çekecek
Güne yükselişle başlayan dolar 6,90'dan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,90'dan işlem görüyor
Muslera'dan Fatih Terim itirafı: Bizimle ilk kez video konferans yaptı ve güvende olduğumuzu söyledi
Muslera'dan Fatih Terim itirafı: Bizimle ilk kez video konferans yaptı ve güvende olduğumuzu söyledi
Sivas'ta üretim yapan firma koronavirüsten ölenler için 16 ülkeye antibakteriyel tabut ihraç ediyor
Sivas'ta üretim yapan firma koronavirüsten ölenler için 16 ülkeye antibakteriyel tabut ihraç ediyor
İnfaz yasasıyla 3 kişinin ölümüne neden olan senarist Emrah Serbes'in tahliye olması gündemde
İnfaz yasasıyla 3 kişinin ölümüne neden olan senarist Emrah Serbes'in tahliye olması gündemde
Adana'da babasına bakmaya çalışan 18 yaşındaki, Lütfiye yardım bekliyor
Adana'da babasına bakmaya çalışan 18 yaşındaki, Lütfiye yardım bekliyor
Beylikdüzü'nde buz pistini yakan işletmeci tutuklandı
Beylikdüzü'nde buz pistini yakan işletmeci tutuklandı
Beşiktaş'ta maaş indirimini kabul eden tek isim Necip Uysal oldu
Beşiktaş'ta maaş indirimini kabul eden tek isim Necip Uysal oldu
İstanbul ve Kırklareli'de fuhuş operasyonu: 4 ülkeden 7 kadın korumaya alındı
İstanbul ve Kırklareli'de fuhuş operasyonu: 4 ülkeden 7 kadın korumaya alındı
Koronavirüs salgınına karşı Türk sağlıkçılardan '4T' kuralı: Tespit, takip, tedavi ve takım
Koronavirüs salgınına karşı Türk sağlıkçılardan "4T" kuralı: Tespit, takip, tedavi ve takım
'14 yıl önceki maçları izlemekten sıkıldım' diyen Trump, profesyonel sporları devam ettirmek istiyor
"14 yıl önceki maçları izlemekten sıkıldım" diyen Trump, profesyonel sporları devam ettirmek istiyor
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, telafi düzenlemesiyle ilgili açıklama yaptı: Yaz tatilinin ortadan kalkması söz konusu değil
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, telafi düzenlemesiyle ilgili açıklama yaptı: Yaz tatilinin ortadan kalkması söz...
Son Dakika: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir askerimiz şehit oldu
Son Dakika: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir askerimiz şehit oldu
Testleri iki kez negatif çıkan banka çalışanı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Testleri iki kez negatif çıkan banka çalışanı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den uyarı üstüne uyarı: Salgının çıkış kolundayız, tehlike geçmiş değil
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den uyarı üstüne uyarı: Salgının çıkış kolundayız, tehlike...
Virüse karşı ekonomik önlemler içeren teklif Meclis'ten geçti! İşte madde madde yeni önlemler
Virüse karşı ekonomik önlemler içeren teklif Meclis'ten geçti! İşte madde madde yeni önlemler
Günlük burç yorumları 16 Nisan 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 16 Nisan 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Saruhan Oluç Süleyman Soylu Fahrettin Koca Hakkı Saruhan Oluç Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Hadise Şeyma Subaşı Demet Akalın
Spor Basketbolcu Fatih Terim Bülent Uygun Hidayet Türkoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Tbmm Ateş Nisan Kadın
Şu an buradasınız: Samsun'da "Evde Hayat Var" yarışması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.4.2020 15:05:07. #1.14#
title