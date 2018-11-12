Samsun'da Ev Yangını

Samsun'un Canik ilçesinde, Iraklı ailenin yaşadığı evde çıkan yangında apartmanda dumandan etkilenen 2'si çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Karşıyaka Mahallesi Kırklareli Sokak'taki Iraklı ailenin yaşadığı, 5 katlı apartmanın giriş katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Evden duman çıktığını fark eden komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın dolayısıyla apartmanda mahsur kalan ve yoğun dumandan etkilenen 2'si çocuk 5 kişi ekipler tarafından dışarı çıkarıldı.

İtfaiye ekipleri, müdahale ettikleri yangını kısa sürede kontrol alarak söndürdü.

Dumandan etkilenenler, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.