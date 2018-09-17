Samsun'da Ev Yangını: 8 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
Samsun'un İlkadım ilçesinde evde çıkan yangında dumandan etkilenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde evde çıkan yangında dumandan etkilenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Fevzi Çakmak Paşa Mahallesi Hasan Paşa Sokak'ta bulunan apartmanın zemin katındaki dairede çakmakla oynayan 4 yaşındaki çocuğun perdeleri tutuşturması sonucu yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle daire ve apartmandakiler tahliye edildi.
Yoğun dumandan etkilenen 4'ü çocuk 8 kişiye ambulanslarla kaldırıldıkları hastanelerde oksijen tedavisi uygulandı.
Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın evde hasara neden oldu.