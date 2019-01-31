Samsun'da Ev'leniyoruz Fuarı Açıldı

SAMSUN'da, 'Ev'leniyoruz Fuarı 2019' törenle ziyarete açıldı. Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. (TÜYAP) tarafından organize edilen fuarda ziyaretçiler, gelinlik ve modaevlerinin yanısıra, çeyiz, takı ve hediyelik eşyalara ilgi gösterdi.

Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), Ticaret Borsası, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme Dairesi Başkanlığı (KOSGEB) işbirliğiyle gerçekleştirilen "Ev'leniyoruz Fuarı 2019" bugün törenle açıldı. Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki açılışa, Samsun Valisi Osman Kaymak, TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü Cihat Alagöz, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, firma temsilcileri ile çok sayıda ziyaretçi katıldı. Gelinlik ve modaevleri, organizasyon, düğün salonları, fotoğraf stüdyoları, çeyiz, ev tekstili, mobilya, beyaz eşya, mutfak ekipmanları, halı ve dekorasyon ürünleri, çiçek, kuaför, hediyelik eşya, takı ve kuyumculuk alanındaki firmalar fuar alanında stant açarak ürünlerini tanıttı.

'AMACIMIZ FUARI GELİŞTİRMEK'

Törende konuşan Samsun Valisi Osman Kaymak, fuar alanının kente ekonomik değer kattığını söyleyerek, "Fuar yerimiz gerçekten Samsun'umuzun ticaret yönüyle, ekonomik yönüyle kalkınmasına büyük katkılar sağlıyor. Görev sürem boyunca burada çok güzel fuar açılışları yaptık, çok sayıda ziyaretçilerimiz oldu. Gerçekten fuarın fonksiyonunu yerine getirdiğini düşünüyorum. TÜYAP'ın bu fuar alanında yaptığı etkinlikler bizi çok sevindiriyor. Bizim amacımız; fuarı daha da geliştirmek. Samsun'un eskiden olduğu gibi yeniden bir fuar kenti haline gelmesini çok istiyoruz" dedi.

Yoğun ilgi gören fuar, 3 Şubat'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. - Samsun

Kaynak: DHA