Samsun'da ev kurşunlamaya tutuklama Samsun'da bir eve silahlı saldırı düzenlediği iddia edilen şahıs mahkemece tutuklandı.

Samsun'da bir eve silahlı saldırı düzenlediği iddia edilen şahıs mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Kızıloğlak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ç.'ye ait eve silahlı saldırı düzenlendi. Olayda ölen ve yaralanan olmazken silahlı saldırgan kaçtı. Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları araştırma sonucu saldırıyı O.E.'nin (30) gerçekleştirdiğini tespit etti. O.E. Canik ile Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından olayda kullandığı ruhsatsız tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki sorgusu tamamlanan O.E. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen O.E. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA