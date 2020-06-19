Samsun'da ev kurşunlamaya gözaltı
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Samsun'da ev kurşunlamaya gözaltı

Samsun'da bir eve silahlı saldırı düzenlediği iddia edilen şahıs jandarma tarafından gözaltına alındı.

Samsun'da ev kurşunlamaya gözaltı
19.06.2020 12:54 | Son Güncelleme: 19.06.2020 13:11

Samsun'da bir eve silahlı saldırı düzenlediği iddia edilen şahıs jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Kızıloğlak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ç.'ye ait eve silahlı saldırı düzenlendi. Olayda ölen ve yaralanan olmazken silahlı saldırgan kaçtı. Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları araştırma sonucu saldırıyı O.E.'nin (30) gerçekleştirdiğini tespit etti. O.E. Canik ile Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından olayda kullandığı ruhsatsız tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki sorgusu tamamlanan O.E. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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