Samsun'da ev kurşunlamaya gözaltı Samsun'da bir eve silahlı saldırı düzenlediği iddia edilen şahıs jandarma tarafından gözaltına alındı.

Samsun'da bir eve silahlı saldırı düzenlediği iddia edilen şahıs jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Kızıloğlak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ç.'ye ait eve silahlı saldırı düzenlendi. Olayda ölen ve yaralanan olmazken silahlı saldırgan kaçtı. Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları araştırma sonucu saldırıyı O.E.'nin (30) gerçekleştirdiğini tespit etti. O.E. Canik ile Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından olayda kullandığı ruhsatsız tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki sorgusu tamamlanan O.E. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA