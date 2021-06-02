SAMSUN'DA ETKİLİ SAĞANAK; YOLLAR GÖLE DÖNDÜ, ARAÇLAR SÜRÜKLENDİ
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SAMSUN'DA ETKİLİ SAĞANAK; YOLLAR GÖLE DÖNDÜ, ARAÇLAR SÜRÜKLENDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAMSUN'da kısa süreki etkili etki olan sağanak yağış sonrasında yollar göle döndü, bazı yerlerde ise su araçları sürükledi.

SAMSUN'da kısa süreki etkili etki olan sağanak yağış sonrasında yollar göle döndü, bazı yerlerde ise su araçları sürükledi.

Samsun'da sabah saatlerinde başlayan ve kısa sürede şiddetlenen yağmur, şehir merkezinde ana arterleri göle çevirerek araçları sürükledi. Bulvarlar ve bazı ana caddelerde ise yoğun yağış nedeniyle kanalizasyonlarda taşmalar meydana geldi. Yolda kalan bazı araçlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Samsun Büyükşehir Belediyesi, SASKİ ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler yolları eski haline getirmek için çalışma başlattı.

SAMSUN'DA ETKİLİ SAĞANAK; YOLLAR GÖLE DÖNDÜ, ARAÇLAR SÜRÜKLENDİ
SAMSUN'DA ETKİLİ SAĞANAK; YOLLAR GÖLE DÖNDÜ, ARAÇLAR SÜRÜKLENDİ
SAMSUN'DA ETKİLİ SAĞANAK; YOLLAR GÖLE DÖNDÜ, ARAÇLAR SÜRÜKLENDİ
SAMSUN'DA ETKİLİ SAĞANAK; YOLLAR GÖLE DÖNDÜ, ARAÇLAR SÜRÜKLENDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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