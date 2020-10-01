Samsun'da esrarla yakalanan 2 kişi adliyeye sevk edildi
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Samsun'da esrarla yakalanan 2 kişi adliyeye sevk edildi

01.10.2020 11:30 | Son Güncelleme: 01.10.2020 11:34
Samsun'da esrarla yakalanan 2 kişi adliyeye sevk edildi

Samsun'da esrarla yakalanan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Samsun'da esrarla yakalanan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Olay, Atakum ilçesi İncesu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi bulunan M.T. ve A.B.'yi otomobil içinde 630,41 gram esrar maddesi ile birlikte yakaladı. M.T.'nin ikametinde ise 35,80 gram esrar maddesi ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Her iki şüpheli de "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan M.T. ve A.B. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Samsun'da esrarla yakalanan 2 kişi adliyeye sevk edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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