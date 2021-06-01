Samsun'da esnafın normalleşme sevinci
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Samsun'da esnafın normalleşme sevinci

İhlas Haber Ajansı / Furkan Abrek Ünal - Haberler | Ekonomi

Samsun'da esnafın normalleşme sevinci Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan normalleşme adımları kapsamında Samsun'da kafe, kıraathane, restoran ve lokantalar bu sabah 07.00 itibarıyla masada servis vermeye başladı.

Samsun'da esnafın normalleşme sevinci

SAMSUN - Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan normalleşme adımları kapsamında Samsun'da kafe, kıraathane, restoran ve lokantalar bu sabah 07.00 itibarıyla masada servis vermeye başladı.

Korona virüsle mücadele kapsamında aylardır kapalı olan işletmeler 1 Haziran itibarıyla kapılarını müşterilerine açtı. Heyecanla iş yerlerini açarak müşteri ağırlamaya başlayan esnaflar, çok mutlu olduklarını söyledi.

Normalleşme sürecinde yeme-içme mekanları saat 07.00 ile 21.00 arası masa servisi, 21.00 ile 24.00 arası da paket servis olarak hizmet verecek. Sabahın ilk saatleri itibariyle İlkadım ilçesinde bulunan kıraathaneler yavaş yavaş dolmaya başladı. Restoran sahipleri ise paket servisinin yanı sıra masada servis vermenin kendilerinin korona döneminde iyi geleceğini söyledi.

"Şükürler olsun sonunda açıldı"

Bir restoran sahibi Kemal Katırcıoğlu, "Uzun zamandır bekliyorduk. Şükürler olsun sonunda açıldı. Tabii, yine korona virüs tedbirlerini biz elimizden geldiği kadar devam ettireceğiz. İnşallah diğer vatandaşlarımız da devam ettirir de bir daha eski duruma gelmeyiz" dedi.

"Sevinçten sabaha kadar uyku uyuyamadım"

Tekrar masada servis vereceği için mutlu olduğunu dile getiren kıraathane sahibi Adem Yıldırım ise "Bugün çok mutluyuz, bugün bizim günümüz. Açıldı her yan, müşterilerimize kavuştuk. Müşterilerimizi özlemişiz. Allah bir daha o kötü günleri göstermesin. Sevinçten sabaha kadar uyku uyuyamadım. İnşallah daha iyi olur, önümüzdeki dönem inşallah parlak olur. Tedbirleri de elimizden bırakmayalım" diye konuştu.

Samsun'da esnafın normalleşme sevinci
Samsun'da esnafın normalleşme sevinci
Samsun'da esnafın normalleşme sevinci
Samsun'da esnafın normalleşme sevinci
Samsun'da esnafın normalleşme sevinci
Samsun'da esnafın normalleşme sevinci
Samsun'da esnafın normalleşme sevinci
Samsun'da esnafın normalleşme sevinci
Samsun'da esnafın normalleşme sevinci

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Furkan Abrek Ünal

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