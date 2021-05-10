Samsun'da esnaf çocuklar için göz hakkı paketi hazırladı
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Samsun'da esnaf çocuklar için göz hakkı paketi hazırladı

Samsun'da esnaf çocuklar için göz hakkı paketi hazırladı
Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü - Haberler | Güncel

Samsun'da faaliyet gösteren bir market zinciri, çocukların ücretsiz yararlanması için "göz hakkı" reyonu oluşturdu.

Samsun'da faaliyet gösteren bir market zinciri, çocukların ücretsiz yararlanması için "göz hakkı" reyonu oluşturdu.

Atakum ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Cağaloğlu Caddesi'nde bulunan bir marketin sebze meyve reyonu önünde çocuklara özel ücretsiz göz hakkı reyonu uygulaması hayata geçirildi.

Markete gelenlerin dışında yoldan geçen çocukların da faydalandığı reyonda meyve çeşitlerinin yanı sıra çikolata da bulunuyor.

Market yetkilisi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan kısıtlama süreci ile mübarek ramazan ayında bütün çocukları mutlu etmek ve toplumda paylaşmayı geliştirmek istediklerini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

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