Samsun'da esnaf bir günlük kazancını TEMA Vakfı'na bağışladı
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Samsun'da esnaf bir günlük kazancını TEMA Vakfı'na bağışladı

Samsun'da esnaf bir günlük kazancını TEMA Vakfı'na bağışladı
Anadolu Ajansı / Veysel Altun - Haberler | Güncel

Samsun'da bazı esnaf, yanan ormanlık alanların yeniden yeşillendirilmesi için bir günlük kazançlarını Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı'na (TEMA) bağışladı.

Samsun'da bazı esnaf, yanan ormanlık alanların yeniden yeşillendirilmesi için bir günlük kazançlarını Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı'na (TEMA) bağışladı.

Kentteki işletme sahiplerinden Savaş Çakır, yanan ormanları geri kazanabilmek için TEMA'ya bağış kampanyası başlattı.

Kampanyaya ilk etapta destek veren 5 esnaf, Çakır ile günlük kazançlarını TEMA'ya bağışladı.

Çakır, AA muhabirine, yardımların çığ gibi büyüyeceğine inandıklarını söyledi.

Türk halkının yardımsever olduğunu belirten Çakır, "Yardımın büyüğü küçüğü olmaz. Hep birlikte bu işin altından kalkacağız. Bu konuda Samsun esnafını takdir ediyorum." diye konuştu.

Esnaf olarak salgın döneminde zor günler geçirdiklerini dile getiren Çakır, şunları kaydetti:

"Acılarımızı sara sara, birbirimizi destekleyerek orada mağdur olan insanlara yardım edebiliriz. Tekrar ciğerlerimizi canlandırırız, ağaçları yeniden dikeriz. Bizle beraber tüm esnafımız ve halkımız bize destekçi olurlar ve oradaki insanlara yardım ederler. Bir daha böyle bir felaketin yaşanmaması temennisi ile hayatını kaybeden vatandaşlarımıza da Allah'tan rahmet diliyorum."

Samsun'da esnaf bir günlük kazancını TEMA Vakfı'na bağışladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun

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