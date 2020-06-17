Samsun'da eski polisin şüpheli ölümü
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Samsun'da eski polisin şüpheli ölümü

Samsun'da meslekten ihraç edilen eski polis ölü halde bulundu.

Samsun'da eski polisin şüpheli ölümü
17.06.2020 15:22 | Son Güncelleme: 17.06.2020 15:58

Samsun'da meslekten ihraç edilen eski polis ölü halde bulundu.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Devgeriş Mahallesi Çiftlik Sokak'ta dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eski polis olduğu ve meslekten ihraç edildiği öğrenilen Harun Karakaya (47) yerde yatar halde ölü olarak bulundu. Karakaya'nın cesedi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sırtında sürtünme izleri ve burnunda kırıklar olduğu tespit edilen Harun Karakaya'nın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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