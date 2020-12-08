Samsun'da 'adam kaçırma' şüphelisi 4 kardeş tutuklandı
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Samsun'da 'adam kaçırma' şüphelisi 4 kardeş tutuklandı

08.12.2020 10:26 | Son Güncelleme: 08.12.2020 10:59
Samsun'da 'adam kaçırma' şüphelisi 4 kardeş tutuklandı

SAMSUN'da giyim mağazası yetkilisi M.A.?yı (42) nişanlısının evinden bindirildiği otomobille kaçırdıkları iddiasıyla yakalanıp, gözaltına alınan aralarında 1'i meslekten ihraç edilen polisin yer aldığı 4 şüpheli kardeş, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

SAMSUN'da giyim mağazası yetkilisi M.A.?yı (42) nişanlısının evinden bindirildiği otomobille kaçırdıkları iddiasıyla yakalanıp, gözaltına alınan aralarında 1'i meslekten ihraç edilen polisin yer aldığı 4 şüpheli kardeş, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, 6 Aralık'ta Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde meydana geldi. İstanbul'da giyim üzerine bir mağazada yetkili olan M.A., nişanlısı N.N.C.?nin Samsun'daki evine geldi. Daha önceden aralarında iş ortaklığı bulunan aralarında 1'i FETÖ soruşturmasında meslekten ihraç polisin yer aldığı 4 kardeş, İstanbul'dan Samsun'a gelerek kendilerini polis olarak tanıttığı M.A.'yı nişanlısının evinden alıp, zorla bir araca bindirip kaçırdıkları iddia edildi.OTOMOBİL BULUNDU, KURTARILDIİhbar üzerine harekete geçen Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, Canik ilçesi Uludağ Mahallesi'nde tespit ettikleri aracı durdurarak M.A.'yı kurtardı.  Şüpheli Sedat A., Fatih A., Faruk A. ve Sinan A., kardeşler de gözaltına alındı. Gözaltına alınarak Irmak Polis Merkezi'ne götürülen şüpheliler, ilk ifadelerinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp ve Cinayet Bürosu ekiplerine teslim edildi. Şüphelilerin polise verdiği ifadede, suçlamaları kabul etmeyerek M.A.'nın araca kendi rızasıyla bindiğini söyledikleri öğrenildi.

Emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 4 kardeş, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Samsun'da 'adam kaçırma' şüphelisi 4 kardeş tutuklandı
Samsun'da 'adam kaçırma' şüphelisi 4 kardeş tutuklandı
Samsun'da 'adam kaçırma' şüphelisi 4 kardeş tutuklandı
Samsun'da 'adam kaçırma' şüphelisi 4 kardeş tutuklandı
Samsun'da 'adam kaçırma' şüphelisi 4 kardeş tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tayfur KARA

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