Samsun'da Eski Nişanlısını Silahla Ağır Yaralayan Şahıs Tutuklandı

Samsun'da eski nişanlısına silahlı saldırı düzenleyerek ağır yaralayan şahıs polis tarafından yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi İstikal Caddesi ile Ağabali Caddesi'nin kesiştiği yerde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ev yemekleri yapan bir kafede çalışan 36 yaşındaki Neslihan Y., eski nişanlısı 42 yaşındaki Erkan D.'nin kafe önünde silahlı saldırısına uğradı. Her iki bacakları ve sırtından olmak üzerine 5 yerinden yaralanan Neslihan Y., 112 Acil Servis ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Neslihan Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri Erkan D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan Erkan D., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Erkan D. tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN