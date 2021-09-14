Eski kız arkadaşının kardeşi tarafından bıçaklanan kişi ağır yaralandı - Haberler
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Eski kız arkadaşının kardeşi tarafından bıçaklanan kişi ağır yaralandı

AA / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Samsun'un İlkadım ilçesinde eski kız arkadaşının kardeşi tarafından bıçaklanan kişi ağır yaralandı, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde eski kız arkadaşının kardeşi tarafından bıçaklanan kişi ağır yaralandı, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, C.K. (22), erkek kardeşi T.K. (17) ve erkek arkadaşı A.I. (37) ile Rasathane Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'nda eski erkek arkadaşı Ö.B. (29) ile karşılaştı.

Genç kız ile eski erkek arkadaşı arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Bu sırada C.K'nin kardeşi T.K, bıçakla Ö.B'ye saldırdı.

Yaralanan Ö.B, sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olay yerinden araçla kaçan C.K, erkek kardeşi ve erkek arkadaşı, İlkadım Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan T.K. ve A.I. emniyete götürüldü.

Eski kız arkadaşının kardeşi tarafından bıçaklanan kişi ağır yaralandı

Eski kız arkadaşının kardeşi tarafından bıçaklanan kişi ağır yaralandı

Eski kız arkadaşının kardeşi tarafından bıçaklanan kişi ağır yaralandı

Eski kız arkadaşının kardeşi tarafından bıçaklanan kişi ağır yaralandı

Eski kız arkadaşının kardeşi tarafından bıçaklanan kişi ağır yaralandı

Eski kız arkadaşının kardeşi tarafından bıçaklanan kişi ağır yaralandı
AA / Recep Bilek - Son Dakika Haberleri
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