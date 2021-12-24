Samsun'da eski hastane binasında çıkan söndürüldü - Haberler
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Samsun'da eski hastane binasında çıkan söndürüldü

Samsun'da eski hastane binasında çıkan söndürüldü
AA / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Samsun'da eski Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

SAMSUN (AA) - Samsun'da eski Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hastane Mahallesi'nde kullanılmayan eski Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangın, söndürüldü. Yangın sonucu binada hasar oluştu.

Öte yandan yangın, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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AA / Recep Bilek - Son Dakika Haberleri

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