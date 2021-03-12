Samsun'da eski eşinin darbettiği kadın tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Samsun'da eski eşinin darbettiği kadın tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi

12.03.2021 12:01 | Son Güncelleme: 12.03.2021 12:08
Samsun'da eski eşinin darbettiği kadın tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi

Samsun'un Canik ilçesinde eski eşi tarafından darbedilen kadın, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

Samsun'un Canik ilçesinde eski eşi tarafından darbedilen kadın, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

Karşıyaka Mahallesi'nde 3 yıl önce boşandığı eşi tarafından 5 yaşındaki kızının önünde darbedilen E.M'nin Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisi tamamlandı.

E.M, tedavisinin ardından hastaneden taburcu edilerek evine gönderildi.

Samsun'da 6 Mart'ta İbrahim Zarap, 5 yaşındaki kızını annesine götürmek için buluştuğu eski eşi E.M'yi darbetmişti.

Başında ve yüzünde ezikler oluşan E.M. hastaneye kaldırılmış, gözaltına alınan Zarap "kasten öldürmeye teşebbüs" iddiasıyla tutuklanmıştı.

Kadının darbedildiği sırada cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler, sosyal medyada tepki çekmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Ömer Çelik Ekrem İmamoğlu Mehmet Akif Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Demet Akbağ Bülent Ersoy Şevket Çoruh
Spor Ali Koç Can Bartu Fatih Terim Cüneyt Çakır Ali Şansalan
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Samsun'da eski eşinin darbettiği kadın tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 12:10:03. #1.15#
title