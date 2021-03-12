Samsun'da eski eşinin darbettiği kadın tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi
Samsun'un Canik ilçesinde eski eşi tarafından darbedilen kadın, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.
Samsun'un Canik ilçesinde eski eşi tarafından darbedilen kadın, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.
Karşıyaka Mahallesi'nde 3 yıl önce boşandığı eşi tarafından 5 yaşındaki kızının önünde darbedilen E.M'nin Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisi tamamlandı.
E.M, tedavisinin ardından hastaneden taburcu edilerek evine gönderildi.
Samsun'da 6 Mart'ta İbrahim Zarap, 5 yaşındaki kızını annesine götürmek için buluştuğu eski eşi E.M'yi darbetmişti.
Başında ve yüzünde ezikler oluşan E.M. hastaneye kaldırılmış, gözaltına alınan Zarap "kasten öldürmeye teşebbüs" iddiasıyla tutuklanmıştı.
Kadının darbedildiği sırada cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler, sosyal medyada tepki çekmişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün