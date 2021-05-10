Samsun'da eski eşini öldüresiye darp eden şahıs hakkında mahkeme karar verecek
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Samsun'da eski eşini öldüresiye darp eden şahıs hakkında mahkeme karar verecek

Samsun'da eski eşini öldüresiye darp eden şahıs hakkında mahkeme karar verecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da sokak ortasında eski karısını çocuğunun gözleri önünde darp ederek ağır yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan şahsın yargılandığı davada mahkemenin yarın kararını açıklaması bekleniyor.

Samsun'da sokak ortasında eski karısını çocuğunun gözleri önünde darp ederek ağır yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan şahsın yargılandığı davada mahkemenin yarın kararını açıklaması bekleniyor.

Samsun'da 6 Mart Cumartesi akşamı meydana gelen olayda İbrahim Z. (27), boşandığı eski eşi Emriye Metoğlu'nu (25) sokak ortasında 5 yaşındaki kızının gözü önünde öldüresiye darp etmiş, olay Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı. Olaydan sonra "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanan İbrahim Z. hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıl, "mala zarar verme" suçundan da 6 aydan 3 yıla kadar hapsi istemiyle dava açıldı.

Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde 12 Nisan'da görülen davanın ilk duruşmasına İbrahim Z. tutuklu bulunduğu Erzincan T Tipi Kapalı Cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katılmıştı.

Duruşma savcısı davayla ilgili 12 Nisan'daki mütalaasında İbrahim Z.'nin müşteki Emriye M.'ye yönelik "adam öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar ve "mala zarar verme" suçundan da 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etmişti. Mahkeme de İbrahim Z.'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı karar vermek üzere 11 Mayıs saat 14.00'e (Yarın) ertelemişti.

Mahkemenin yarın kararını açıklaması bekleniyor. - SAMSUN

Samsun'da eski eşini öldüresiye darp eden şahıs hakkında mahkeme karar verecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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