Samsun'da eski eşini öldüresiye darp eden şahıs: "Kendisinden özür diliyorum, beni affetsin"
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Samsun'da eski eşini öldüresiye darp eden şahıs: "Kendisinden özür diliyorum, beni affetsin"

İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - Haberler | 3. Sayfa

- Samsun'da eski eşini öldüresiye darp eden şahıs: "Kendisinden özür diliyorum, beni affetsin" Samsun'da sokak ortasında eski karısını çocuğunun gözleri önünde darp ederek hastanelik ettiği gerekçesiyle tutuklanan kocanın yargılanmasına başlandı.

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- Samsun'da eski eşini öldüresiye darp eden şahıs: "Kendisinden özür diliyorum, beni affetsin"

SAMSUN - Samsun'da sokak ortasında eski karısını çocuğunun gözleri önünde darp ederek hastanelik ettiği gerekçesiyle tutuklanan kocanın yargılanmasına başlandı. Sanık İbrahim Z. (27), mahkemede verdiği ifadede, "Kendisinden özür diliyorum, beni affetsin. Öldürme niyetim yoktu. Hayatta kalışından öldürme istemediğim belli oluyor" dedi.

Samsun'da 6 Mart Cumartesi akşamı meydana gelen olayda İbrahim Z. (27), boşandığı eski eşi Emriye Metoğlu'nu sokak ortasında 5 yaşındaki kızının gözü önünde öldüresiye darp etmiş, olay Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı. Olaydan sonra "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanan İbrahim Z. hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar, "mala zarar verme" suçundan da 6 aydan 3 yıla kadar hapsi istemiyle dava açıldı.

Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davanın ilk duruşmasına İbrahim Z. tutuklu bulunduğu Erzincan T Tipi Kapalı Cezaevi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile duruşmaya katıldı. Duruşma salonuna basın mensupları ve Emriye Metoğlu'nun ailesi alınmadı.

"Öldürme niyetim yoktu. Hayatta kalışından öldürme istemediğim belli oluyor"

Kendini savunan İbrahim Z. eski eşinin kendisini aldattığını duyduğunu iddia ederek, "Olay günü dışarı çıktım. Arkadaşlar ile alkol aldım. Çocuğu almak için buluştuk. Bana 'çocuğu bir daha göstermeyeceğini' söyleyerek tehdit etti. Bu olay tamamen bilincimi kaybettiğim şekilde oldu. Olayın ilk başını ve sonunu hatırlıyorum. Şahitlerin beni ayırdığı yalandır. Olayı bilinç kaybı ile yapmış isem de olayı kendim sonlandırdım. Kendisinden burada özür diliyorum. Beni affetsin. Olay günü gelişen olaylar bilinç kaybı ve öfke patlaması. Avukatım bana videoyu gösterince çocuğumun ağlamasını izleyemedim. Böyle bir olayın çocuğumun gözleri önünde olmasından dolayı çok üzgünüm. Kendisinin verdiği ifade yalandır. Neden yalan söylüyor anlamakta güçlük çekiyorum. Telefonu çantasından kendiliğinden fırladı. Telefonunu almadım, kırmadım. Avukatım olayın medyada yayınlandığını söyledi. Ben bunları sustum, sineye çektim. Çıkmış TV'lerde yalan yanlış şeyler söylemiş. Affınıza sığınıyorum. Bu olay tamamen bilinç kaybıyla yaşandı. Öldürme niyetim yoktu. Hayatta kalışından öldürme istemediğim belli oluyor" ifadelerini kullandı.

Duruşma devam ediyor.

Samsun'da eski eşini öldüresiye darp eden şahıs: 'Kendisinden özür diliyorum, beni affetsin'
Samsun'da eski eşini öldüresiye darp eden şahıs: 'Kendisinden özür diliyorum, beni affetsin'
Samsun'da eski eşini öldüresiye darp eden şahıs: 'Kendisinden özür diliyorum, beni affetsin'
Samsun'da eski eşini öldüresiye darp eden şahıs: 'Kendisinden özür diliyorum, beni affetsin'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY

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