Samsun'da eski eşini darbeden sanık ikinci kez hakim karşısında

Samsun'un Canik ilçesinde 5 yaşındaki çocuğunun önünde eski eşini darbeden İbrahim Z, ikinci kez hakim karşısına çıktı.

Samsun'un Canik ilçesinde 5 yaşındaki çocuğunun önünde eski eşini darbeden İbrahim Z, ikinci kez hakim karşısına çıktı.

Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, mağdur Emriye M. ile babası, annesi, kız kardeşi, avukatları, sanık avukatı ve kadın haklarını savunan sivil toplum kuruluşlarının üyeleri katıldı.

Sanık İbrahim Z, duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "mala zarar verme" suçlarından 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı duruşma, basına kapalı gerçekleştiriliyor.

Olay

Karşıyaka Mahallesi'nde 6 Mart'ta gece İbrahim Z, 5 yaşındaki kızını annesine götürmek için buluştuğu eski eşi Emriye M'yi darbetmişti.

Başında ve yüzünde ezikler oluşan Emriye M. hastaneye kaldırılmış, gözaltına alınan Z, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Eşinden yaklaşık 3 yıl önce boşandığı öğrenilen kadının cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde çocuğunun gözü önünde darbedilmesi sosyal medyada tepki çekmişti.

Eski eşini daha önce de darbettiği ve bıçakla yaraladığı öne sürülen İbrahim Z'nin yaralama suçundan da yargılandığı ortaya çıkmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek