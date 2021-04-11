Samsun'da eski eşini darbeden sanık hakim karşısına çıkıyor
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Samsun'da eski eşini darbeden sanık hakim karşısına çıkıyor

Anadolu Ajansı / Recep Bilek - Haberler | Güncel
Samsun'da eski eşini darbeden sanık hakim karşısına çıkıyor

Samsun'un Canik ilçesinde 5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde eski eşini darbeden İbrahim Zarap, yarın hakim karşısına çıkacak.

Samsun'un Canik ilçesinde 5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde eski eşini darbeden İbrahim Zarap, yarın hakim karşısına çıkacak.

Karşıyaka Mahallesi'nde 6 Mart'ta yaşanan olayla ilgili tutuklanan sanık hakkında açılan davanın ilk duruşması yarın yapılacak.

Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde saat 09.30'da başlayacak duruşmaya, Zarap'ın tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanması bekleniyor.

Sanık hakkında, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "mala zarar verme" suçlarından hazırlanan iddianamede, 18 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Olay

Karşıyaka Mahallesi'nde 6 Mart'ta, 5 yaşındaki kızını annesine götürmek için buluştuğu eski eşi E.M'yi darbettiği iddia edilen Zarap, tutuklanmıştı. Başında ve yüzünde ezikler oluşan E.M. ise hastaneye kaldırılmıştı.

Eşinden yaklaşık 3 yıl önce boşandığı belirtilen kadının. cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde çocuğunun gözü önünde darbedilmesi sosyal medyada tepkiye neden olmuştu.

Eski eşi E.M'yi daha önce de darbettiği ve bıçakla yaraladığı öne sürülen İbrahim Zarap'ın "yaralama" suçundan da ayrıca yargılandığı ortaya çıkmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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