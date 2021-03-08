Samsun'da eski eşinden şiddet gören kadın yaşıyor mu? Samsun'da şiddet gören E.M.'nin abisi Müge Anlı'da! İbrahim Zarap tutuklandı mı?
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Samsun'da eski eşinden şiddet gören kadın yaşıyor mu? Samsun'da şiddet gören E.M.'nin abisi Müge Anlı'da! İbrahim Zarap tutuklandı mı?

08.03.2021 10:42 | Son Güncelleme: 08.03.2021 10:45
Samsun'da eski eşinden şiddet gören kadın yaşıyor mu? Samsun'da şiddet gören E.M.'nin abisi Müge Anlı'da! İbrahim Zarap tutuklandı mı?

Samsun'da eski eşinden şiddet gören kadın yaşıyor mu? sorusu yanıt aramaya devam ediyor. Samsun'da sokak ortasında bir kadın, eski eşi tarafından öldüresiye dövüldü. Küçük kızının çığlıklarına rağmen kadını, bilincini kaybedene kadar darbeden İbrahim Zarap tutuklandı mı?

Sosyal medyada eski eşinden şiddet gören kadının videosu ülkemizde gündeme gelmişti. Sonrasında pek çok bakanlık tarafından da açıklama yapılan kadın hakkında Samsun'da eski eşinden şiddet gören kadın yaşıyor mu? sorusunun yanıtı aranıyor.

SAMSUN'DA ESKİ EŞİNDEN ŞİDDET GÖREN KADIN YAŞIYOR MU?

Samsun'da sokak ortasında bir kadın, eski eşi tarafından öldüresiye dövüldü. Küçük kızının çığlıklarına rağmen kadını, bilincini kaybedene kadar darbeden İbrahim Zarap, çevredekilerin müdahalesiyle yakalanıp polise teslim edildi. Tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesi bulunmuyor.

İBRAHİM ZARAP TUTUKLANDI MI?

Adliyeye götürülen Zarap, savcılık tarafından "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Zanlının polise verdiği ifadesinde, eski eşinin kızını kendisine bir daha göstermeyeceğini söylediğini iddia ederek, "O anda gözüm döndü, ne yaptığımı bilmiyorum." dediği öğrenildi.

Çevredekiler tarafından darbedildiğini öne süren zanlının, tespit edilmesi halinde bu kişilerden şikayetçi olacağını da söylediği belirtildi.

Samsun'da eski eşinden şiddet gören kadın yaşıyor mu? Samsun'da şiddet gören E.M.'nin abisi Müge Anlı'da! İbrahim Zarap tutuklandı mı?

NE OLMUŞTU?

Samsun'da Canik Belediye Binası'nın bahçesinde yaşanan olayda İbrahim Z., kendisinde kalan kızları E.M.'yi teslim etmek üzere anne E.M. ile ilçe meydanında bir araya geldi. Bu sırada İbrahim Z., 3 yıl önce boşandıklarıE.M.'ye bilinmeyen bir nedenle saldırmaya başladı.

KADININ KAFASINA DEFALARCA TEKME ATTI

Küçük kızının çığlıklarına rağmen E.M.'nin kafasına tekme ve yumruklar atan cani kendisine sözlü olarak "Ne yapıyorsun sen" diyenlere de tepki gösterdi.

ÇEVREDEKİLERİN MÜDAHALESİYLE YAKALANDI

Saldırgan koca, olay sonrasında kaçmak isterken bölgede bulunan vatandaşlar tarafından önce dövüldü ardından emniyet güçlerine teslim edildi. Saldırgan koca İbrahim Zarap gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Eşinin saldırısı sonrasında kanlar içinde kalan ve bilincini kaybeden kadın, çağrılan ambulansla Samsun Gazi Hastanesine sevk edildi.

DEFALARCA ŞİKAYETÇİ OLMUŞ

Şiddeti paylaşan sosyal medya kullanıcısı darp edilen kadının ablası olduğu söyleyerek, söz konusu videoya, "Evet bu kez çok yakınımızda bu videodaki kişi benim ablam. O çığlık atan küçücük çocuk benim yeğenim. Ne olur yardım edin. İlk defa değil yüzlerce kez şikayetçi olduk, hiç ceza almadı. Videoda sokak ortasında küçücük bir çocuğun önünde öldüresiye dövülen kişi benim ablam. Eğer başına bir şey gelirse tek sorumlusu İbrahim Zarap'tır" dedi.

BAKAN GÜL'DEN AÇIKLAMA

İnfial yaratan şiddet olayı sonrası Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Twitter hesabından, "Samsun'da kadına karşı şiddetin en aşağılık örneklerinden birinin sergilendiği olay hakkında soruşturma başlatıldı. Başsavcılık talimatıyla fail yakalanarak gözaltına alındı. Hukuk gereğini yapacak, failin yaptığı yanına kâr kalmayacak." açıklamasında bulundu.

"HAYATİ SORUNU YOK"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklamada "Bir kadının, sokakta, çocuğunun gözü önünde ağır şiddete maruz kaldığı haberi, tüm Türkiye'yi üzdü. Samsun'daki olayda 112 Acil Ekibimiz, 21.11'de gelen çağrı üzerine 21.16'da hastaya, 21.20'de hastaneye ulaştı. Şu an Eğitim Araştırma Hastanesinde olan hastanın hayati sorunu yok" ifadelerine yer verdi.

SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI

Dehşete düşüren şiddet görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine binlerce yorum geldi. İnfial yaratan olay sonrası kullanıcılar, Twitter'da #kadınasiddetehayir ve #ibrahimzaraptutuklansın etiketleri ile faile tepki gösterdi. Sosyal medyanın ayağa kalmasıyla etiketler ilk sırada yer aldı.

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