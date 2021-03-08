Samsun'da eski eşinden şiddet gören kadın yaşıyor mu? Samsun'da şiddet gören E.M.'nin abisi Müge Anlı'da! İbrahim Zarap tutuklandı mı?

Samsun'da eski eşinden şiddet gören kadın yaşıyor mu? sorusu yanıt aramaya devam ediyor. Samsun'da sokak ortasında bir kadın, eski eşi tarafından öldüresiye dövüldü. Küçük kızının çığlıklarına rağmen kadını, bilincini kaybedene kadar darbeden İbrahim Zarap tutuklandı mı?

Sosyal medyada eski eşinden şiddet gören kadının videosu ülkemizde gündeme gelmişti. Sonrasında pek çok bakanlık tarafından da açıklama yapılan kadın hakkında Samsun'da eski eşinden şiddet gören kadın yaşıyor mu? sorusunun yanıtı aranıyor.

SAMSUN'DA ESKİ EŞİNDEN ŞİDDET GÖREN KADIN YAŞIYOR MU?

Samsun'da sokak ortasında bir kadın, eski eşi tarafından öldüresiye dövüldü. Küçük kızının çığlıklarına rağmen kadını, bilincini kaybedene kadar darbeden İbrahim Zarap, çevredekilerin müdahalesiyle yakalanıp polise teslim edildi. Tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesi bulunmuyor.

İBRAHİM ZARAP TUTUKLANDI MI?

Adliyeye götürülen Zarap, savcılık tarafından "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Zanlının polise verdiği ifadesinde, eski eşinin kızını kendisine bir daha göstermeyeceğini söylediğini iddia ederek, "O anda gözüm döndü, ne yaptığımı bilmiyorum." dediği öğrenildi.

Çevredekiler tarafından darbedildiğini öne süren zanlının, tespit edilmesi halinde bu kişilerden şikayetçi olacağını da söylediği belirtildi.