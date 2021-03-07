Son dakika... Eski eşi tarafından darp edilen E.M, tedavi gördüğü hastaneden açıklama yaptı

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Son dakika haberleri... Samsun'un Canik ilçesinde eski eşi tarafından darbedilen ve tedavi altına alınan E.M, "Daha iyi olmam için de onun en ağır şekilde cezalanması lazım." dedi.

Samsun'un Canik ilçesinde eski eşi tarafından darbedilen ve tedavi altına alınan E.M, "Daha iyi olmam için de onun en ağır şekilde cezalanması lazım." dedi.

Karşıyaka Mahallesi'nde yaklaşık 3 yıl önce boşandığı eşi tarafından dün gece, 5 yaşındaki kızının önünde darp edilen E.M, tedavi gördüğü hastaneden açıklama yaptı.

Samsun Valiliği tarafından paylaşılan görüntüde, E.M'nin, "Yanımda olan, desteğini esirgemeyen herkese teşekkür ederim. Allah razı olsun hepsinden. İnşallah daha iyi olacağım. Daha iyi olmam için de onun en ağır şekilde cezalanması lazım." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş