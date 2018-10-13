Samsun'da Eski 19 Mayıs Stadyumu'nun Yıkımına Başlandı

Samsun'da Millet Bahçesi yapılması planlanan eski 19 Mayıs Stadyumu'nun yıkımına başlandı.

Kentte 33 bin 919 kişilik yeni 19 Mayıs Stadyumu'nun faaliyete geçmesinin ardından, Toplu Konut İdaresi Başkanlığına (TOKİ) devredilen eski stadyumun yıkımı için çalışma başlatıldı.

23 Şubat 1975'te Trabzonspor maçı ile faaliyete geçen, 20 Mayıs 2017'de son kez Samsunspor-Bandırmaspor maçının oynandığı stadyum, Millet Bahçesi olacak.

Yıkım sırasında yangın çıktı

Özel bir firma tarafından ilk olarak çatıları sökülen eski stadyumda, oksijen kaynağından koltuklara sıçrayan alev sonucu yangın çıktı.

Yıkım ekipleri, itfaiye ekipleri gelene kadar bidonla su dökerek yangına müdahale etmeye çalıştı.

Basın tribününün bulunduğu alanın bir kısmı yanarken, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek alevleri kontrol altına aldı.

Ardından yıkım devam etti.