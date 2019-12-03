Samsun'da eşinin üzerine kaynar su döktüğü iddia edilen alkollü koca serbest bırakıldı
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Samsun'da eşinin üzerine kaynar su döktüğü iddia edilen alkollü koca serbest bırakıldı

Samsun'da, eşini darbedip üzerine kaynar su döktüğü iddia edilen kişi, adli kontrol şartıyla salıverildi.

03.12.2019 12:12 | Son Güncelleme: 03.12.2019 12:12
Samsun'da eşinin üzerine kaynar su döktüğü iddia edilen alkollü koca serbest bırakıldı

'da, eşini darbedip üzerine kaynar su döktüğü iddia edilen kişi, adli kontrol şartıyla salıverildi.

ilçesi Mahallesi'nde eşi D.K'yi (54) darbettikten sonra üzerine ocaktaki kaynar suyu döktüğü öne sürülen Sadettin K'nin (61) Irmak Polis Merkezi'ndeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

D.K'nin ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisi sürüyor.

Dün, Canik ilçesi Uludağ Mahallesi'nde eşi D.K. ile tartışan Sadettin K'nin, darbetmesi sonucu yere düşen eşinin üzerine ocaktaki kaynar suyu döktüğü iddia edilmişti.

Kaynak: AA
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