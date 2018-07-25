Samsun'da Eniştesini Bıçaklayan Şüpheli Tutuklandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde çıkan kavgada kayınbiraderi tarafından bıçaklanan kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kazım Karabekir Mahallesi'nde Hakan A. (30) ile kayınbiraderi Emre B. (24) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, sol sırt kısmından bıçakla yaralanan Hakan A, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Hakan A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Şüpheli Emre B. ise İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekiplerine teslim oldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.