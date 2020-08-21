Samsun'da engelsiz plajlar oluşturuldu
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Samsun'da engelsiz plajlar oluşturuldu

Karadeniz Bölgesi'nin en uzun sahiline sahip Samsun'da engelli bireylerin rahatlıkla denize girebilmelerini sağlamak amacıyla 3 mavi bayraklı plaja engelli şezlongu yerleştirildi.

Samsun'da engelsiz plajlar oluşturuldu
21.08.2020 19:35 | Son Güncelleme: 21.08.2020 20:10

Karadeniz Bölgesi'nin en uzun sahiline sahip Samsun'da engelli bireylerin rahatlıkla denize girebilmelerini sağlamak amacıyla 3 mavi bayraklı plaja engelli şezlongu yerleştirildi.

Samsun'da tatillerini geçirmek için gelen yerli ve yabancı turistler Atakum ilçesindeki mavi bayraklı sahillerde serinliyor.

Büyükşehir Belediyesi, engellilerin de deniz ve güneş keyfini yaşaması için 3 mavi bayraklı plaja engelli şezlongu yerleştirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, normal insanlar gibi engelli vatandaşların da mavi bayraklı plajlardan yararlanması için çevre düzenlemesi yaptıklarını aktardı.

Demir, "Özel hazırlanan şezlonglar sayesinde engelli vatandaşlar, rahat bir şekilde denize girip, güneşin, kumun ve sahilin keyfini doyasıya çıkaracak. Engellilerimizi her konuda rahat ettirebilmek için özel ilgi gösteriyoruz. Yaşamlarını kolaylaştırmak ve farkındalık oluşturmak için çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Kaynak: AA

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