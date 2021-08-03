Samsun'da engellilere ücretsiz şarj istasyonları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Samsun'da engellilere ücretsiz şarj istasyonları

Samsun'da engellilere ücretsiz şarj istasyonları
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Samsun Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşların akülü araçları için 9 farklı bölgede şarj cihaz istasyonları kurdu.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşların akülü araçları için 9 farklı bölgede şarj cihaz istasyonları kurdu.

Engellilerin hayatını kolaylaştırarak sosyal yaşamın içine katılmalarını sağlamaya devam eden Samsun Büyükşehir Belediyesi, önemli bir projeyi daha hayata geçirdi. 'Akülü Tekerlekli Sandalye Şarj Cihaz İstasyonu Projesi'ni tamamlayan belediye, şarj istasyonları oluşturdu.

Canik, İlkadım ve Atakum ilçelerinde enerji nakil noktalarına yakın olan Sevgi Kafe, Liman Kavşağı (Türkiye Sakatlar Derneği Samsun Şubesi), Batı Park, Panorama Müzesi (Valilik), Mavi Işıklar Eğitim, Dinlenme ve Rehabilitasyon Merkezi, Piazza AVM Avlusu (Üst Geçit Altı), Cumhuriyet Meydanı, Samsun Millet Bahçesi ve Sanat Merkezi önündeki alanda kurulumu yapılan 9 istasyon, ücretsiz hizmet vermeye başladı.

Sosyal sorumluluk projeleriyle toplumda farkındalık oluşturmaya devam edeceklerini ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, engelli bireylere her desteği vermeyi sürdüreceklerini söyledi. Her bireyin engelli adayı olduğunu hatırlatan Başkan Demir, şunları söyledi:

"Fiziksel engeli bulunan kardeşlerimiz, elektrikli araçlarını şarj edebilmek için bizden istasyon talep etmişti. Biz de hemen gerekli çalışmayı başlatarak müjdesini vermiştik. Proje kapsamında 9 istasyonumuzu hizmete sunduk. İstedikleri zaman akülü araçlarını ücretsiz olarak şarj edebilecekler. Onların hayatına böyle güzel hizmetlerle dokunmak bizleri de çok mutlu ediyor. Hayırlı olsun." - SAMSUN

Samsun'da engellilere ücretsiz şarj istasyonları
Samsun'da engellilere ücretsiz şarj istasyonları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Süleyman Soylu Mustafa Varank Fahrettin Altun Jülide İskenderoğlu
Magazin Alişan Ece Erken Şeyma Subaşı Çağatay Akman
Spor Eda Erdem Ecem Güzel Mete Gazoz Sergen Yalçın Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Samsun'da engellilere ücretsiz şarj istasyonları - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.8.2021 15:13:33. #1.15#

title