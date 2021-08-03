Samsun'da engellilere ücretsiz şarj istasyonları

Samsun Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşların akülü araçları için 9 farklı bölgede şarj cihaz istasyonları kurdu.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşların akülü araçları için 9 farklı bölgede şarj cihaz istasyonları kurdu.

Engellilerin hayatını kolaylaştırarak sosyal yaşamın içine katılmalarını sağlamaya devam eden Samsun Büyükşehir Belediyesi, önemli bir projeyi daha hayata geçirdi. 'Akülü Tekerlekli Sandalye Şarj Cihaz İstasyonu Projesi'ni tamamlayan belediye, şarj istasyonları oluşturdu.

Canik, İlkadım ve Atakum ilçelerinde enerji nakil noktalarına yakın olan Sevgi Kafe, Liman Kavşağı (Türkiye Sakatlar Derneği Samsun Şubesi), Batı Park, Panorama Müzesi (Valilik), Mavi Işıklar Eğitim, Dinlenme ve Rehabilitasyon Merkezi, Piazza AVM Avlusu (Üst Geçit Altı), Cumhuriyet Meydanı, Samsun Millet Bahçesi ve Sanat Merkezi önündeki alanda kurulumu yapılan 9 istasyon, ücretsiz hizmet vermeye başladı.

Sosyal sorumluluk projeleriyle toplumda farkındalık oluşturmaya devam edeceklerini ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, engelli bireylere her desteği vermeyi sürdüreceklerini söyledi. Her bireyin engelli adayı olduğunu hatırlatan Başkan Demir, şunları söyledi:

"Fiziksel engeli bulunan kardeşlerimiz, elektrikli araçlarını şarj edebilmek için bizden istasyon talep etmişti. Biz de hemen gerekli çalışmayı başlatarak müjdesini vermiştik. Proje kapsamında 9 istasyonumuzu hizmete sunduk. İstedikleri zaman akülü araçlarını ücretsiz olarak şarj edebilecekler. Onların hayatına böyle güzel hizmetlerle dokunmak bizleri de çok mutlu ediyor. Hayırlı olsun." - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı