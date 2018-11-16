Samsun'da Engellilere 255 Akülü Araç Dağıtıldı

Samsun'un merkez Canik Belediyesi, Hollanda'da yaşayan hayırsever gurbetçilerin yardımıyla engellilere 255 akülü araç dağıttı.

Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen törende 255 araç, engellilere teslim edildi.

Canik Belediye Başkanı Osman Genç, burada yaptığı konuşmada, Hollanda'da yaşayan gurbetçi hayırsever vatandaşlara yaptıkları yardımlardan dolayı teşekkür etti.

Engellilerin toplumsal hayata katılımlarının sağlanması için akülü araçların önemli olduğuna işaret eden Genç, şöyle konuştu:

"Bize göre insanlar değil, şehirler engellidir. Bu anlayışla engelli insanlarımızın önündeki engelleri kaldırmak ve onların hayatlarını daha da kolaylaştırmak istiyoruz. Bu yönde yaptığımız tüm binalarımızı engelli vatandaşlarımızın istifade edeceği şekilde dizayn ediyoruz."

Akülü araçları Hollanda'dan Türkiye getiren Murat Öztürk ise anlamlı bir projeye imza attıkları için mutlu olduğunu dile getirdi.