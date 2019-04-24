Samsun'da Engelli Meclisi Kurulacak

Finansmanı Avrupa Birliği (AB) tarafından sağlanan 41. İl Engelli Meclisi Samsun'da kurulacak.

Samsun'da Engelliler Konfederasyonu tarafından oluşturulan proje kapsamında STK temsilcileri, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü temsilcilerinin katılımı ile İl Engelli Meclisi oluşturulacak. Proje kapsamında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Proje ve meclis hakkında bilgiler veren Türkiye Engelliler Konfederasyonu Genel Başkanı Av. Turhan İçli, "Türkiye genelinde birçok STK veya dernek engellilerin sorunlarını dile getirmek için faaliyet gösteriyor ama parça parça olduğu için pek etkili olamıyor. Biz tüm bu güçlerin bir meclis çatısı altında birleşirse daha güçlü olabileceğini düşündük. Meclis sistemi, birleştirici ve demokratik bir sistemdir. Engellilerin gücünü ve potansiyelini kuracağımız meclis ile açığa çıkartmak istiyoruz. Bu fikir ortaya çıkınca buna bir kaynak gerekti. AB'nin sivil ağlar adında bir hibe çağrısına çıktı. Biz bu fikri projelendirdik. AB delegasyonu bu projeyi kabul etti. 42 aylık bir proje olarak kabul edildi. Böylece bu fikrin yaşama geçirilmesinin maddi kaynağı da AB'den sağlandı. 1 yıldır projemiz devam ediyor. Şu ana kadar 40 ilde İl Engelli Meclisleri kuruldu. 41'incisini de Samsun'da kuracağız. Bu meclislerde il engelli meclisleri üyeleri belirleniyor. Türkiye Engelliler Meclisi'nde Samsun'u temsil edecek olan üye de belirlenecek. 1 milyonun altında nüfusu olan iller 1 temsilci, 1-2 milyon arasındaki iller 2 üyeyle temsil edilecek. İstanbul ise 15 üyeyle temsil edilecek. Meclis toplam 126 üyeden oluşacak. Gelecek yıl Mayıs ayında da ilk Türkiye Engelli Meclisi toplanacak. 126 kişinin 96'sı illerden seçilen temsilcilerden oluşacak. Geriye kalan üyeler ise engelliler alanında çalışmaları olan diğer meslek gruplarından seçilecek" dedi.

Samsun İl Engelli Meclisi ilk toplantısını 25 Nisan'da yapacak

Toplantıya ayrıca Spina Bifida Ankara Şube Başkanı Selma Çalık, Samsun Engelli Kadınlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selma Gündoğdu, Down Sendromlu Çocuklar ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Ulviye Demirci ile Samsun İşitme Engelliler Derneği yönetim kurulu üyeleri katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA