Samsun'da engelli genç kızdan 2 gündür haber alınamıyor Samsun'da 2 gündür haber alınamayan engelli genç kızın bulunması için çalışma yürütülüyor.

Samsun'da 2 gündür haber alınamayan engelli genç kızın bulunması için çalışma yürütülüyor.

Şeyma Türkdönmez'den (18) 2 gün önce kuaföre gitmek üzere evden ayrılmasından sonra bir daha haber alamayan babası Berat Türkdönmez, İlyasköy Polis Merkezi'ne giderek kayıp ihbarında bulundu.

Türkdönmez, kızına cep telefonundan ulaşamadığını, kuaföre de gitmediğini öğrendiğini söyledi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Şeyma Türkdönmez'in bulunması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA