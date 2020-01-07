Samsun'da emniyet müdürü yere oturup minik misafirlerine kitap okudu
Samsun'un Tekke ilçesi emniyet müdürü, anaokulu öğrencilerine yere oturarak kitap okudu.
Samsun'un Tekke ilçesi emniyet müdürü, anaokulu öğrencilerine yere oturarak kitap okudu.
Tekkeköy Anaokulu öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde İlçe Emniyet Müdürü Harun Kökduman'ı makamında ziyaret etti.
Öğrencilerle yere oturan Kökduman'ın, çocuklara kitap okuması renkli görüntüler oluşturdu.
Eğlenceli dakikalar geçiren minik çocuklar, birlikte çektirilen fotoğrafın ardından emniyetten ayrıldı.