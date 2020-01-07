Samsun'da emniyet müdürü yere oturup minik misafirlerine kitap okudu
Haberler » Güncel » Samsun'da emniyet müdürü yere oturup minik misafirlerine kitap okudu - Haber

Samsun'da emniyet müdürü yere oturup minik misafirlerine kitap okudu

Samsun'un Tekke ilçesi emniyet müdürü, anaokulu öğrencilerine yere oturarak kitap okudu.

07.01.2020 19:52 | Son Güncelleme: 07.01.2020 19:58
Samsun'da emniyet müdürü yere oturup minik misafirlerine kitap okudu

'un Tekke ilçesi emniyet müdürü, anaokulu öğrencilerine yere oturarak kitap okudu.

Anaokulu öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde İlçe Emniyet Müdürü Harun Kökduman'ı makamında ziyaret etti.

Öğrencilerle yere oturan Kökduman'ın, çocuklara kitap okuması renkli görüntüler oluşturdu.

Eğlenceli dakikalar geçiren minik çocuklar, birlikte çektirilen fotoğrafın ardından emniyetten ayrıldı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler