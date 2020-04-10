Samsun'da Emniyet mensupları koronavirüs tedbirlerine uyarak Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Samsun'da Emniyet mensupları koronavirüs tedbirlerine uyarak Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı - Haberler
Mustafa Kemal Atatürk, Samsun, Polis, Güncel

Samsun'da Emniyet mensupları koronavirüs tedbirlerine uyarak Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı

Samsun'da Emniyet mensupları, 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla maske ve eldiven takıp sosyal mesafe kuralına uyarak Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

10.04.2020 10:48 | Son Güncelleme: 10.04.2020 10:48
Samsun'da Emniyet mensupları koronavirüs tedbirlerine uyarak Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı

Samsun'da Emniyet mensupları, 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla maske ve eldiven takıp sosyal mesafe kuralına uyarak Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

10 Nisan Polis Haftası kapsamında Atatürk Anıtı önünde çelenk sunma töreni düzenlendi.

Samsun Emniyet Müdürü Ömer Urhal, 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Ogün Şahin ve Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Temsilcisi Bilal Erim, anıta çelenk bıraktı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Urhal, mazisi şan ve şerefle dolu Türk Polis Teşkilatının 175. yıl dönümünde büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi huzurunda olduklarını söyledi.

Urhal, kurulduğu günden bu yana devletin ve milletin bölünmez bütünlüğüne yönelik her türlü yıkıcı ve bölücü faaliyetler karşısında devleti, milleti ve şanlı bayrağı uğruna gerektiğinde canını feda ederek şehit olmayı yüce paye sayan Türk Polis Teşkilatının bu kutsal görevi, bundan sonra da aynı inanç ve özveriyle yerine getireceklerini vurguladı.

Urhal, "Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalarak, Türkiye Cumhuriyeti'ne ve ülkemizin bölünmez bütünlüğüne karşı çıkabilecek terör örgütleri ile suç örgütlerine karşı bütün gücümüzle mücadele edeceğimize ve kanunların bize verdiği görevleri en iyi şekilde yerine getireceğimize söz veriyor, bu vatan uğruna canlarını feda etmiş şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, Türk Polis Teşkilatının birer ferdi olarak manevi huzurunuzda saygı ile eğiliyoruz." dedi.

Törene katılan emniyet mensupların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında maske ile eldiven taktıkları ve sosyal mesafe kuralına uydukları gözlemlendi.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Tarlaya giden anne-kızı hayattan kopartan kaza anı kamerada Haberler
Tarlaya giden anne-kızı hayattan kopartan kaza anı kamerada
Erdoğan, Türk dünyasına seslendi: Korona sonrası döneme hazırlık yapın Haberler
Erdoğan, Türk dünyasına seslendi: Korona sonrası döneme hazırlık yapın
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı Haberler
Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek Haberler
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek
TBMM'de AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında koronavirüs verileri üzerinden tartışma çıktı
TBMM'de AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında koronavirüs verileri üzerinden tartışma çıktı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Tedbirler için beklersek iki misli vaka ile uğraşmak zorunda kalırız
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Tedbirler için beklersek iki misli vaka ile uğraşmak zorunda kalırız
Oxford Üniversitesi araştırmacıları: Koronavirüs aşısı eylül sonuna kadar hazır olabilir
Oxford Üniversitesi araştırmacıları: Koronavirüs aşısı eylül sonuna kadar hazır olabilir
Napoli, Alexander Sörloth'u transfer etmek istiyor
Napoli, Alexander Sörloth'u transfer etmek istiyor
Koronavirüsün hücrelerde yarattığı tahribat elektron mikroskobu ile görüntülendi
Koronavirüsün hücrelerde yarattığı tahribat elektron mikroskobu ile görüntülendi
Bakan Soylu yanlış anlaşılmayı düzeltti: Sadece İstanbul'da değil 81 ilde maskeler eczaneler vasıtasıyla dağıtılacak
Bakan Soylu yanlış anlaşılmayı düzeltti: Sadece İstanbul'da değil 81 ilde maskeler eczaneler vasıtasıyla...
Prof. Dr. Mesut Yılmaz: Koronavirüs vakalarında mayıs ayında gerileme bekliyoruz
Prof. Dr. Mesut Yılmaz: Koronavirüs vakalarında mayıs ayında gerileme bekliyoruz
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu elektronik posta yoluyla tehdit eden şüpheli tutuklandı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu elektronik posta yoluyla tehdit eden şüpheli tutuklandı
Lionel Messi'den transfer iddialarına yalanlama
Lionel Messi'den transfer iddialarına yalanlama
Radamel Falcao, Galatasaray'ın indirim teklifini kabul etmedi
Radamel Falcao, Galatasaray'ın indirim teklifini kabul etmedi
Koronavirüs tedavisi gören Dilan Çıtak Tatlıses'e sevgilisi Levent Dörter moral konseri verdi
Koronavirüs tedavisi gören Dilan Çıtak Tatlıses'e sevgilisi Levent Dörter moral konseri verdi
Koronavirüs, Amazon ormanlarında dış dünyaya kapalı yaşayan kabileye de bulaştı
Koronavirüs, Amazon ormanlarında dış dünyaya kapalı yaşayan kabileye de bulaştı
ABD'de korkutan araştırma sonucu: Atık sularda beklenenden fazla koronavirüs tespit edildi
ABD'de korkutan araştırma sonucu: Atık sularda beklenenden fazla koronavirüs tespit edildi
Karantinadan kaçan hastanın ilginç savunması: Kimse bir şey söylemedi, çıkıp gittim
Karantinadan kaçan hastanın ilginç savunması: Kimse bir şey söylemedi, çıkıp gittim
Şırnaklı avukat, korona salgınında ihmali olduğunu düşündüğü Çin Devlet Başkanı hakkında suç duyurusunda bulundu
Şırnaklı avukat, korona salgınında ihmali olduğunu düşündüğü Çin Devlet Başkanı hakkında suç duyurusunda bulundu
Koronavirüs nedeniyle berberler kapanınca tıraş makinesi satışları patladı
Koronavirüs nedeniyle berberler kapanınca tıraş makinesi satışları patladı
Feribottaki personellerde koronavirüs tespit edildiğini duyan 5 kişi paniğe kapılıp denize atladı
Feribottaki personellerde koronavirüs tespit edildiğini duyan 5 kişi paniğe kapılıp denize atladı
Ronaldinho ev hapsi cezasını, 4 yıldızlı otelin kral dairesinde tamamlayacak
Ronaldinho ev hapsi cezasını, 4 yıldızlı otelin kral dairesinde tamamlayacak
Koronavirüs araştırması: Virüs kedilere bulaşabiliyor
Koronavirüs araştırması: Virüs kedilere bulaşabiliyor
Koronavirüs döneminde kuru yemişe talep arttı, fiyatlar yükselebilir
Koronavirüs döneminde kuru yemişe talep arttı, fiyatlar yükselebilir
Son dakika: İstanbul'da eczanelerden ücretsiz maske dağıtımının detayları: Cep telefonunuza mesaj gelecek
Son dakika: İstanbul'da eczanelerden ücretsiz maske dağıtımının detayları: Cep telefonunuza mesaj gelecek
Bursa Teknik Üniversitesi, bakteri geçişini %99 oranında engelleyen maske kumaşı üretti
Bursa Teknik Üniversitesi, bakteri geçişini %99 oranında engelleyen maske kumaşı üretti
İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelgeyle 20 yaş altındaki engelli bireylerin sokağa çıkmasına izin verdi
İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelgeyle 20 yaş altındaki engelli bireylerin sokağa çıkmasına izin verdi
Fernando Muslera: Eski Fenerbahçeli Lugano, Galatasaray'a gitmemi tavsiye etti
Fernando Muslera: Eski Fenerbahçeli Lugano, Galatasaray'a gitmemi tavsiye etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Abdülhamit Gül Fahrettin Koca İçişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Dilan Çıtak Simge Sağın Kıvanç Tatlıtuğ İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Bülent Uygun Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kadın Futbolcu Açıklama Instagram
Şu an buradasınız: Samsun'da Emniyet mensupları koronavirüs tedbirlerine uyarak Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2020 12:34:52. #1.14#
title