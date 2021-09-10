Samsun'da emekli emniyet müdürünün evinden hırsızlık iddiasıyla bir şüpheli yakalandı - Haberler
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Samsun'da emekli emniyet müdürünün evinden hırsızlık iddiasıyla bir şüpheli yakalandı

AA / Veysel Altun - Haberler | Güncel
Samsun'da emekli emniyet müdürünün evinden hırsızlık iddiasıyla bir şüpheli yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde, emekli emniyet müdürünün evinden hırsızlık yaptığı ileri sürülen zanlı gözaltına alındı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde, emekli emniyet müdürünün evinden hırsızlık yaptığı ileri sürülen zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, Derebahçe Mahallesi'nde bir evden 80 bin lira çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

İhbarı değerlendiren ve bu kapsamda bölgedeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen ekipler, iki kadın şüpheliyi tespit etti.

Zanlılardan eve giren B.Y. (23), Kazımkarabekir Mahallesi'ndeki adresine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Diğer şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan ev sahibinin, emekli emniyet müdürü olduğu öğrenildi.

AA / Veysel Altun - Son Dakika Haberleri
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Haber: Samsun'da emekli emniyet müdürünün evinden hırsızlık iddiasıyla bir şüpheli yakalandı - Haberler
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