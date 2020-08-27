Samsun'da eltisini bıçakla yaralayan kadına elektronik kelepçe takılacak
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Samsun'da eltisini bıçakla yaralayan kadına elektronik kelepçe takılacak

Samsun'da çocukların gürültüsü yüzünden çıkan kavgada eltisini bıçakla yaralayan kadın, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da eltisini bıçakla yaralayan kadına elektronik kelepçe takılacak
27.08.2020 17:51 | Son Güncelleme: 27.08.2020 18:10

Samsun'da çocukların gürültüsü yüzünden çıkan kavgada eltisini bıçakla yaralayan kadın, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Merkez İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi Dikilitaş Sokağı'nda eltisi N.A'yı (38) bıçakla yaralayan Ş.A'nın (35) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Ş.A, çıkarıldığı hakimlikçe ikametinde elektronik kelepçe takılmak suretiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

N.A'nın ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi sürüyor.

Dün, N.A. ile alt katta oturan eltisi Ş.A. arasında çocukların gürültü yapmasından dolayı tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ş.A. evden aldığı bıçakla N.A'yı yaralamıştı.

Kaynak: AA

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