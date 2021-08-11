Son dakika haberi! Samsun'da elindeki tüfeği düşüren kadın kazara kendini vurdu
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Son dakika haberi! Samsun'da elindeki tüfeği düşüren kadın kazara kendini vurdu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Samsun'da elindeki tüfeği düşüren kadın kazara kendini vurdu Samsun'da elindeki tüfek düşence ateş alması sonucu kazara kendini vuran 2 çocuk annesi kadın hastanelik oldu.

Samsun'da elindeki tüfeği düşüren kadın kazara kendini vurdu

SAMSUN - Samsun'da elindeki tüfek düşence ateş alması sonucu kazara kendini vuran 2 çocuk annesi kadın hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Sarıyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşi E.D. ile birlikte fındık bahçesini temizlemeye giden 2 çocuk annesi S.D.yağmur yağması üzerine araçlarına binerek evlerine dönmek için yola çıktılar. Fındık bahçesinde çalışırken domuzdan kendilerini korumak için yanlarında götürdükleri tüfeği alıp evlerinin önünden araçtan inen S.D. elindeki tüfeği yere düşürdü. Kazara ateş alan tüfek genç kadının sol bacağından vuruldu. 112 ekipleri tarafından ambulanslar Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan S.D. ameliyata altına alındı. Genç kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberi! Samsun'da elindeki tüfeği düşüren kadın kazara kendini vurdu
Son dakika haberi! Samsun'da elindeki tüfeği düşüren kadın kazara kendini vurdu
Son dakika haberi! Samsun'da elindeki tüfeği düşüren kadın kazara kendini vurdu
Son dakika haberi! Samsun'da elindeki tüfeği düşüren kadın kazara kendini vurdu
Son dakika haberi! Samsun'da elindeki tüfeği düşüren kadın kazara kendini vurdu
Son dakika haberi! Samsun'da elindeki tüfeği düşüren kadın kazara kendini vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay

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