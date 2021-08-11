Son dakika haberi! Samsun'da elindeki tüfeği düşüren kadın kazara kendini vurdu

Son dakika 3. sayfa haberine göre Samsun'da elindeki tüfeği düşüren kadın kazara kendini vurdu Samsun'da elindeki tüfek düşence ateş alması sonucu kazara kendini vuran 2 çocuk annesi kadın hastanelik oldu.