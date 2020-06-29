Samsun'da elinde motosikletiyle yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kişi öldü
Samsun'un Çarşamba ilçesinde elindeki motosikletle yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı kişi yaşamını yitirdi.
29.06.2020 18:13 | Son Güncelleme: 29.06.2020 18:34
Samsun'un Çarşamba ilçesinde elindeki motosikletle yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı kişi yaşamını yitirdi.
Samsun-Ordu kara yolu Namazlı mevkisinde E.K. (39) idaresindeki 61 HB 314 plakalı otomobil, elindeki motosikletle yolun karşısına geçmek isteyen Ferhat Gün'e (67) çarptı.
Ağır yaralanan Gün, kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA