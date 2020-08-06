Samsun'da elektrik direğinden düşen kişi öldü Samsun'un Ayvacık ilçesinde elektrik direğinden düşen kişi hayatını kaybetti.

Samsun'un Ayvacık ilçesinde elektrik direğinden düşen kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, elektrik tesisat işi yapan Yaşar Sarıoğlu (44), elektrik bağlantısı yapmak için çıktığı direkten dengesini kaybederek düştü.

İhbar üzerine gelen sağlık ekibince yapılan incelemede, Sarıoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Sarıoğlu'nun cesedi, otopsi yapılmak üzere Ayvacık Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kaynak: AA