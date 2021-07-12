Samsun'da elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti
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Samsun'da elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

Samsun'da elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Samsun'un Alaçam ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi, yaşamını yitirdi.

Samsun'un Alaçam ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi, yaşamını yitirdi.

Bahşioymağı Mahallesi'nde yaşayan Zühtü Sezgin (57), evinin bahçesindeki lambayı tamir etmek için çıktığı aydınlatma direğinde elektrik akımına kapılarak yaklaşık 12 metre yüksekten düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Sezgin, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Bafra Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.????????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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