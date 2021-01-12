Elektrik akımına kapılan 2 işçi yaralandı
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Elektrik akımına kapılan 2 işçi yaralandı

12.01.2021 13:47 | Son Güncelleme: 12.01.2021 13:53

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde elektrik akımına kapılan 2 işçi hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde elektrik akımına kapılan 2 işçi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Kutlukent Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki bir otomobil servisinin elektrik panosunu onaran elektrik firması çalışanı Ahmet Oğuz ve Ferhat Sevgi, akıma kapıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları özel hastaneye kaldırdı.

Yaralılar buradaki ilk müdahalelerinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Elektrik akımına kapılan 2 işçi yaralandı
Elektrik akımına kapılan 2 işçi yaralandı
Elektrik akımına kapılan 2 işçi yaralandı
Elektrik akımına kapılan 2 işçi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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