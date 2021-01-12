Elektrik akımına kapılan 2 işçi yaralandı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde elektrik akımına kapılan 2 işçi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Kutlukent Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki bir otomobil servisinin elektrik panosunu onaran elektrik firması çalışanı Ahmet Oğuz ve Ferhat Sevgi, akıma kapıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları özel hastaneye kaldırdı.

Yaralılar buradaki ilk müdahalelerinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek