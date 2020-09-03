Samsun'da ele geçirilen 3,5 milyonluk uyuşturucuyla ilgili 6 kişi adliyeye sevk edildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Samsun'da ele geçirilen 3,5 milyonluk uyuşturucuyla ilgili 6 kişi adliyeye sevk edildi

Samsun'da ele geçirilen 3,5 milyonluk uyuşturucuyla ilgili 6 kişi adliyeye sevk edildi Samsun'da bir araçta yapılan aramada ele geçen ve 3,5 milyon lira değerinde olduğu bildirilen 16 kilo 410 gram bonzai ile ilgili gözaltına alınan 2'si kadın 6 kişi adliyeye sevk edildi.

03.09.2020 11:23 | Son Güncelleme: 03.09.2020 11:40

Samsun'da ele geçirilen 3,5 milyonluk uyuşturucuyla ilgili 6 kişi adliyeye sevk edildi

SAMSUN - Samsun'da bir araçta yapılan aramada ele geçen ve 3,5 milyon lira değerinde olduğu bildirilen 16 kilo 410 gram bonzai ile ilgili gözaltına alınan 2'si kadın 6 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu arzı ile mücadele kapsamında yapılan çalışmada Ordu ili istikametinden Samsun'a yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatının yapılacağı bilgisini alarak operasyon başlattı. Narkotik polisi tarafından tespit edilen otomobil, Canik ilçesinde ele geçirildi. Aracın bagajında bulunan çantalar içinde yapılan aramada 16 kilo 410 gram bonzai elde edildi. Araç sürücüsü ile araçta bulunan toplam 3 kişi gözaltına alındı. Narkotik polisi olayla ilgisi olduğu tespit edilen 3 kişiyi de Ordu'nun Ünye ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı.

Piyasa değerinin 3,5 milyon lira olduğu öğrenilen uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan 2'si kadın 6 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Samsun'da ele geçirilen 3,5 milyonluk uyuşturucuyla ilgili 6 kişi adliyeye sevk edildi

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Ömer Çelik Hulusi Akar Meral Akşener Fahrettin Koca
Magazin Müjde Ar Sibel Can Erol Evgin Mustafa Sandal
Spor Jose Sosa Eddie Newton Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi Mauricio Lemos
Daha Fazla Kız Eylül Bakan Transfer
Şu an buradasınız: Samsun'da ele geçirilen 3,5 milyonluk uyuşturucuyla ilgili 6 kişi adliyeye sevk edildi - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.9.2020 11:49:55. #1.14#
title