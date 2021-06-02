Samsun'da ele geçen kokainle ilgili bir kişi adliyeye sevk edildi
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Samsun'da ele geçen kokainle ilgili bir kişi adliyeye sevk edildi

Samsun'da ele geçen kokainle ilgili bir kişi adliyeye sevk edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da ele geçen kokainle ilgili gözaltına alınan bir kişi adliyeye sevk edildi.

Samsun'da ele geçen kokainle ilgili gözaltına alınan bir kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik yaptıkları çalışmalar doğrultusunda İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde bir adreste yaptıkları aramada 17.9 gram kokain ele geçirdi. Olayla ilgili İ.C.E.K. (23) gözaltına alındı. Polisteki sorgulanması tamamlanan İ.C.E.K. "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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