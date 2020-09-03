Samsun'da ele geçen 3,5 milyonluk uyuşturucuyla ilgili 3 kişi tutuklandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Samsun'da ele geçen 3,5 milyonluk uyuşturucuyla ilgili 3 kişi tutuklandı

Samsun'da bir araçta yapılan aramada ele geçen ve 3,5 milyon lira değerinde olduğu bildirilen 16 kilo 410 gram bonzai ile ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 3 kişi tutuklanırken, 1 kişi savcı tarafından, 2 kişi de mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da ele geçen 3,5 milyonluk uyuşturucuyla ilgili 3 kişi tutuklandı
03.09.2020 23:12 | Son Güncelleme: 03.09.2020 23:16

Samsun'da bir araçta yapılan aramada ele geçen ve 3,5 milyon lira değerinde olduğu bildirilen 16 kilo 410 gram bonzai ile ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 3 kişi tutuklanırken, 1 kişi savcı tarafından, 2 kişi de mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu arzı ile mücadele kapsamında yapılan çalışmada Ordu ili istikametinden Samsun'a yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatının yapılacağı bilgisini alarak operasyon başlattı. Narkotik polisi tarafından tespit edilen otomobil, Canik ilçesinde ele geçirildi. Aracın bagajında bulunan çantalar içinde yapılan aramada 16 kilo 410 gram bonzai elde edildi. Araç sürücüsü ile araçta bulunan toplam 3 kişi gözaltına alındı. Narkotik polisi olayla ilgisi olduğu tespit edilen 3 kişiyi de Ordu'nun Ünye ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı.

Piyasa değerinin 3,5 milyon lira olduğu öğrenilen uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan 2'si kadın 6 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.Ç., N.T.Ç. ve F.C.P. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, 1 kişi savcı tarafından serbest bırakıldı, 2 kişi de mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Mansur Yavaş Meral Akşener Bekir Pakdemirli Sultan Alparslan
Magazin Demet Akalın Yıldız Tilbe Mustafa Sandal Murat Dalkılıç
Spor Arda Turan Metin Oktay Burak Yılmaz Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Eylül Adana Yangın Yunanistan
Şu an buradasınız: Samsun'da ele geçen 3,5 milyonluk uyuşturucuyla ilgili 3 kişi tutuklandı - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.9.2020 23:25:55. #1.15#
title