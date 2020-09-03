Samsun'da ele geçen 3,5 milyonluk uyuşturucuyla ilgili 3 kişi tutuklandı Samsun'da bir araçta yapılan aramada ele geçen ve 3,5 milyon lira değerinde olduğu bildirilen 16 kilo 410 gram bonzai ile ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 3 kişi tutuklanırken, 1 kişi savcı tarafından, 2 kişi de mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da bir araçta yapılan aramada ele geçen ve 3,5 milyon lira değerinde olduğu bildirilen 16 kilo 410 gram bonzai ile ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 3 kişi tutuklanırken, 1 kişi savcı tarafından, 2 kişi de mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu arzı ile mücadele kapsamında yapılan çalışmada Ordu ili istikametinden Samsun'a yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatının yapılacağı bilgisini alarak operasyon başlattı. Narkotik polisi tarafından tespit edilen otomobil, Canik ilçesinde ele geçirildi. Aracın bagajında bulunan çantalar içinde yapılan aramada 16 kilo 410 gram bonzai elde edildi. Araç sürücüsü ile araçta bulunan toplam 3 kişi gözaltına alındı. Narkotik polisi olayla ilgisi olduğu tespit edilen 3 kişiyi de Ordu'nun Ünye ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı.

Piyasa değerinin 3,5 milyon lira olduğu öğrenilen uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan 2'si kadın 6 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.Ç., N.T.Ç. ve F.C.P. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, 1 kişi savcı tarafından serbest bırakıldı, 2 kişi de mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA