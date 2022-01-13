Samsun'da El-Kaide operasyonunda gözaltına alınan şahıs tutuklandı - Haberler
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Samsun'da El-Kaide operasyonunda gözaltına alınan şahıs tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da El-Kaide operasyonunda gözaltına alınan şahıs tutuklandı Samsun'da terör örgütü El-Kaide'ye yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da El-Kaide operasyonunda gözaltına alınan şahıs tutuklandı

SAMSUN - Samsun'da terör örgütü El-Kaide'ye yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen soruşturma ve takip sonucu Suriye ile Çeçenistan'da bulunduğu dönemlerde El-Kaide terör örgütü içinde faaliyetlerde bulunduğu iddia edilen 60 yaşındaki Z.A.'nın Samsun'un İlkadım ilçesinde olduğunu tespit etti. 3 gün önce çok sayıda adrese operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, olayla ilgili Z.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Z.A.'ya ait adreslerde yapılan aramada örgüte ait olduğu tahmin edilen üniforma ile incelenmek üzere dijital materyallere el konuldu. Jandarmadaki sorgulanması tamamlanan Z.A. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Z.A. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Samsun'da El-Kaide operasyonunda gözaltına alınan şahıs tutuklandı

Samsun'da El-Kaide operasyonunda gözaltına alınan şahıs tutuklandı

Samsun'da El-Kaide operasyonunda gözaltına alınan şahıs tutuklandı

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İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay - Son Dakika Haberleri

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