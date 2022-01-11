Samsun'da El-Kaide operasyonu: 1 gözaltı - Haberler
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Samsun'da El-Kaide operasyonu: 1 gözaltı

Samsun'da El-Kaide operasyonu: 1 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da terör örgütü El-Kaide'ye yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da terör örgütü El-Kaide'ye yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı. Terör şüphelisi, adliyeye çıkarılırken görüntüsünü çeken basın mensubuna tekme atarak saldırmaya çalıştı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen soruşturma ve takip sonucu Suriye ile Çeçenistan'da bulunduğu dönemlerde El-Kaide terör örgütü içinde faaliyetlerde bulunduğu iddia edilen Z.A.'nın Samsun'un İlkadım ilçesinde olduğunu tespit etti. Çok sayıda adrese operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, olayla ilgili Z.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Z.A.'ya ait adreslerde yapılan aramada örgüte ait olduğu tahmin edilen üniforma ile incelenmek üzere dijital materyallere el konuldu.

Gözaltı süresinin uzatılması için bugün Samsun Adliyesine sevk edilen Z.A. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece gözaltı süresi 2 gün uzatılarak sorgulanmak üzere yeniden İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Z.A. adliyeye getirildiğinde görüntüsünü çeken basın mensubuna tekme atarak saldırmaya çalıştı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Samsun'da El-Kaide operasyonu: 1 gözaltı

Samsun'da El-Kaide operasyonu: 1 gözaltı

Samsun'da El-Kaide operasyonu: 1 gözaltı

Samsun'da El-Kaide operasyonu: 1 gözaltı

Samsun'da El-Kaide operasyonu: 1 gözaltı

Samsun'da El-Kaide operasyonu: 1 gözaltı

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