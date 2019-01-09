- Samsun'da El Kaide operasyonu: 1 gözaltı

SAMSUN - Samsun'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri özel harekat polisi destekli düzenlediği operasyonda terör örgütü El Kaide ile bağlantısı olduğu iddia edilen bir kişiyi gözaltına aldı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Mimarsinan Mahahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Afganistan'da terör örgütü El Kaide içinde yer aldığı, Suriye'den Türkiye'ye kaçak yolla giriş yaptığı iddia edilen ve El Kaide ile ilgili Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından arandığı öğrenilen M.A.B.'ninSamsun'da olduğu tespit edildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle bu sabah M.A.B.'nin kaldığı eve operasyon düzenledi. Gözaltına alınan M.A.B. adlı Türk vatandaşı genç, TEM Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: İHA