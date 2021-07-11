Samsun'da, ekonomik ve çevre dostu elektrikli scooter ile bisiklet kullanımı yaygınlaştırılıyor
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Samsun'da, ekonomik ve çevre dostu elektrikli scooter ile bisiklet kullanımı yaygınlaştırılıyor

Samsun'da, ekonomik ve çevre dostu elektrikli scooter ile bisiklet kullanımı yaygınlaştırılıyor
Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü - Haberler | Güncel

Samsun'da, ekonomik ve çevre dostu ulaşım hizmeti veren elektrikli scooter ile bisikletin yanı sıra fayton bisikletler de hizmete girdi.

Samsun'da, ekonomik ve çevre dostu ulaşım hizmeti veren elektrikli scooter ile bisikletin yanı sıra fayton bisikletler de hizmete girdi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, yakıt tasarrufu sağlayan, egzoz gazını ortadan kaldıran, çevre dostu ulaşım araçlarının yaygınlaşması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ilk etapta merkez Atakum ilçesinde 251 elektrikli scooter, sahil bandında 100'ün üzerinde bisiklet, Batı Park Yürüyüş Yolu'nda ise 10 fayton bisiklet kullanıma sunuldu. Gelecek günlerde 15 fayton bisikletin daha hizmete sunulması planlanıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AA muhabirine, Samsun'un, doğasıyla dikkati çektiğini, bu nedenle projelerinde insan sağlığını koruyan çevreci çözümler ortaya koymaya çalıştıklarını söyledi.

Çevreyi korumayı ve geliştirmeyi amaçladıklarını dile getiren Demir, insanların daha çok ilgi gösterdiği deniz kıyısında çevreci projelerin öne çıktığını belirtti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ASELSAN iş birliğinde Türkiye'de ilk örnek proje olan lityum pilli elektrikli otobüsleri Samsun'da hizmete almaya hazırlandıklarını anlatan Demir, "Bununla bağlantılı olarak ailelerin kullandığı 4 kişilik fayton bisikletlerimiz, bisikletlerimiz ve elektrikli scooterlarımız var." dedi.

Ana hedefin "temiz çevre temiz şehir" olduğunu vurgulayan Demir, şöyle devam etti:

"Aslında insanlarımızın sağlığını, insanlarla beraber tüm canlıların sağlığını koruyan, onu geliştiren bir kent olma noktasında çok bilinçli şekilde çalışıyoruz. Geçmişte çok dikkat edilmeyen noktalar olabilir. Samsun bu konuda Türkiye'ye örnek olsun istiyoruz. Samsun, özellikle sahili en iyi projelendirilmiş bir kent. Biz bunu daha da geliştireceğiz. Bu iddiamızı özellikle dünyaya örnek olan bir şehir olarak hedefimize koyduk. Özellikle fosil yakıtlardan uzaklaşmış, yenilenebilir enerjileri kullanan, doğallığını muhafaza eden, çevre kirliliğini minimize eden, neredeyse sıfıra yaklaştıran bir anlayışla hareket ediyoruz."

Demir, Samsun'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülük ettiği Sıfır Atık Projesi'ni Türkiye'de en ileri düzeyde uygulayan ve projeleri hayata geçiren il olduğunu aktardı.

Samsun'un sahile paralel bir kent olduğunu hatırlatan Demir, şunları kaydetti:

"Tekkeköy ve Atakum arasında elektrikli scooter ve bisikletleri ulaşım aracı olarak etkin şekilde devreye aldık. Toplu ulaşım aracı olarak kullanımda kent içi trafikte ciddi rahatlatmaya sebebiyet vereceği gibi scooter ve bisikleti kullanan vatandaşlarımıza da sağlık ve spor noktasında mesafe katettirmiş olacağız. Sağlıklı çevrede sağlıklı insanların yaşadığı bir şehri hedefliyoruz. Üst planda da asıl vizyonumuz, sağlıklı ve mutlu insanların yaşadığı bir şehir olmak. Bu konuda hem ülkemize hem dünyaya örnek olmak gibi bir iddiamız var. Scooter ve bisikletlerin olabildiğince ulaşım aracı olarak kullanılmasını hedefliyoruz."

Samsun'da, ekonomik ve çevre dostu elektrikli scooter ile bisiklet kullanımı yaygınlaştırılıyor
Samsun'da, ekonomik ve çevre dostu elektrikli scooter ile bisiklet kullanımı yaygınlaştırılıyor
Samsun'da, ekonomik ve çevre dostu elektrikli scooter ile bisiklet kullanımı yaygınlaştırılıyor
Samsun'da, ekonomik ve çevre dostu elektrikli scooter ile bisiklet kullanımı yaygınlaştırılıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

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