Samsun'da Ekonomi Toplantısı

Samsun Valisi Osman Kaymak, "İlimiz, coğrafi ve stratejik konumu, özel sektöre ait limanları, uluslararası havalimanı, Karadeniz bölgesini Anadolu'ya bağlayan demir ve karayolu, üniversitesi ve kültürel alt yapısı ile gelişim sürecini hızlı bir şekilde devam ettirmektedir." dedi.

SASKİ toplantı salonunda Vali Kaymak başkanlığında ekonomi toplantısı gerçekleştirildi.

Samsun'un ekonomik durumu, potansiyeli ve istihdam konularının değerlendirildiği toplantıya ilgili kamu kurumlarının yetkililerinin yanı sıra ekonomik aktörler, meslek kuruluşları ve sivil toplum örgüt temsilcileri katıldı.

Kurumların yaptıkları sunum öncesi konuşan Vali Kaymak, kentin barındırdığı potansiyeller değerlendirildiğinde çok avantajlı bir durumda olduğunu belirterek, "İlimiz, coğrafi ve stratejik konumu, özel sektöre ait limanları, uluslararası havalimanı, Karadeniz bölgesini Anadolu'ya bağlayan demir ve karayolu, üniversitesi ve kültürel alt yapısı ile gelişim sürecini hızlı bir şekilde devam ettirmektedir." dedi.

Samsun'un, Karadeniz Bölgesi'nin en büyük metropol şehri olduğunu vurgulayan Kaymak, kentin nüfus yoğunluğuyla birlikte ticari ve sanayi potansiyelinin de yüksek olduğuna işaret etti.

Kaymak, kentin yerleşim ve üretim alanları ile yatırım konusunda tercih edilebilir konumda olduğunu kaydederek, şöyle konuştu:

"Ayrıca stratejik konumunun sağlamış olduğu getirilerle bölgedeki diğer illere göre daha avantajlı bir durumda bulunmaktadır. Karadeniz havzasına açılan ilk deniz kapısı ve İç Anadolu'ya açılan ilk kara kapısı olması özelliğiyle, bölgenin ticari yapısında önemli bir yere sahiptir. Bu toplantılar bence çok anlamlı toplantılar. İlimizin genel ve ekonomik yapısının masaya yatırılacağı bu toplantıya kurumların katılarak fikir beyan etmeleri gerekir. Ayrıca bundan sonraki toplantılarımıza milletvekillerimizi de davet etmeliyiz. Buradaki konular ilin bütün sektörlerini ilgilendirecektir. O yüzden bu toplantıyı çok önemsiyorum. Benim aslında Vali olarak kendime özellikle çalışma alanı olarak seçtiğim alanlardan birisi istihdam ve ekonomi alanlarıdır. Daha önceki çalıştığım yerlerde bu alanları eğitim ile birlikte kendime bir iş olarak edinmişimdir." dedi.

Samsun'un ekonomik potansiyelinin çok yüksek olduğunu belirten Kaymak, "Samsun jeopolitik yapısıyla, coğrafik yapısıyla, 4 ulaşım aksıyla, Çarşamba ve Bafra gibi büyük iki ovasıyla birlikte Karadeniz Bölgesinin amiral gemisidir. Samsun bütün bu konuları kullanarak daha iyi bir yere gelebilir. Samsun'un daha çok üreten bir il olması Türkiye'nin güçlenmesi anlamını taşır. Samsun'un potansiyeli çok yüksek, bu potansiyeli daha iyi kullanabileceğinin düşünüyorum. Bu çerçevede herkes her alanda daha çok açılım sağlayacak. Bölgenin amiral iliyseniz burada yapacağınız bu açılım hem ülkeyi hem de bölgeyi etkileyecektir. O yüzden ilimizi ve ülkemizi etkileyecek köklü çalışmalara ihtiyaç var. Bu çerçevede ikinci üniversite gündemde, konuşuluyor." diye konuştu.

Toplantıya Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Vali Yardımcıları Recep Yüksel, Sezgin Üçüncü, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sefer Arlı'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda ilgili katıldı.